50 aastat tagasi

Aaspere kolhoosis on kibekiired päevad. Mida siis veel oodata, kui ilmad on viljavõtmiseks kõigiti soodsad. Nädala lõpul olid koristamata ainult mõned siilud heinaseemnepõldu. Vilkalt käivad ka põhu kokkupanek, kõrrekoorimine ja kesakünd. Seni on Aleksander Raudmägi grupi traktoristid keeranud mustama 250 ha kõrrepõlde ja kündnud üle 60 ha kesa.