Viru vangla esitas 2016. aastal tapmise eest 11 aastaks vangi mõistetud Lavrenovi materjalid Viru maakohtule ennetähtaegseks vabastamiseks tänavu märtsis. Mees ütles kohtule, et ei soovi enam kunagi alkoholi tarvitada ja ei oska öelda miks ta alates 1982. aastast vanglakaristusi on kandud. Kokku on Lavrenovit kriminaalkorras karistatud kuuel korral.

Olenemata sellest, et Lavrenov on oma karistusest ära kandnud kaheksa aastat ja pea 10 kuud ning osalenud erinevates sotsiaalprogrammides, leidis kohus, et kaitsja argumendid ennetähtaegseks vabastamiseks on üldsõnalised ja ei anna sisulist vastust, kuidas mees peaks vabaduses hakkama saama. Kohus rõhutas, et kinnipeetava eeskujulik käitumine vangistuse ajal ei ole ennetähtaegse vabastamise ainsaks määravaks põhjuseks.