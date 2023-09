"Sihukesed ebamäärased jutud ikka liikusid, aga ei uskunud viimse hetkeni, et see tuleb," ütles reformierakondlane Riho Tell Kirdi avalduse kohta. Ta meenutas samas, et kuulis juba kevadel, et Helmelaidi tööga ei olda rahul ja soovitakse vallavanema vahetust.