Kraavi sõitnud kaubiku purjus juht ainult mõmises: "Tere hommikust!"

Häirekeskus sai teate liiklusõnnetusest Lääne-Virumaal Kihlevere–Lihulõpe teel kümmekond minutit enne kella kahte päeval. Kolmveerand tundi hiljem sündmuskohale jõudnud Virumaa Teataja ajakirjanik Merly Raudla rääkis, et nii autojuht kui ka kaasreisija olid sündmuskohal ja nii purjus, et ei tahtnud hästi jalgadel püsida. Kalakaubik oli sõitnud teelt välja ja jäänud ratastele. Kaasreisija istus auto kõrval ja juht rooli taga. "Juht paistis olevat heas tujus, kuid nii politseinikele kui mulle ütles ta vaid "Tere hommikust!", saamata vist sedagi aru, mis juhtunud," lausus ajakirjanik. "Tegelikult oli ikka väga õnnelik õnnetus, et auto teekond just nii lõppes, nagu lõppes. Siin on kerge kurv, ilmselt ei suutnud nad sedagi välja võtta. Keegi ei tea, mida ja kus nad oleks veel korraldanud, kui poleks teelt välja sõitnud," lisas ta.