5. septembrist Vinni sporditempli juhtimise oma õlule võtnud Lippasaar tõdes, et plaane on palju. "Põhikreedo on see, et Vinni spordikompleksi on vaja nii Vinni vallale kui Lääne-Virumaale kui kogu Eestile," avaldas mees ja lisas, et selliseid asutusi ei tohi kergekäeliselt sulgeda.