Tänavu tähistati Ida päästekeskuses pidupäeva uhiuues Kiviõli pääste- ja politseihoones. "Maja, mida me kaua oleme oodanud, on nii uus, et ametlik avamispidugi on veel pidamata," lausus päästekeskuse juhataja Ailar Holzmann. "Hoone valmis augusti lõpus ja alles kolime sisse. Juba on teada, kus saame pidada 105. aastapäeva – selleks saab olema taas uus rajatis, Kohtla-Järve komando uus garaaž."