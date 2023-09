Ajaloolaste Trummide pisitütar Margarethe Wilhelmine sündis Kunda ja Rakvere vahel maantee ääres

Natuke ähmis, nüüd juba kuue lapse isa Uno Trumm ei osanud esialgu häirekeskuse kriisinõustajale sedagi öelda, kas sündis tütar või poeg. "Laps oli kiiruga vaja soojalt sisse mähkida, ei olnud minul aega uurida, kumb sündis," rääkis ta päev hiljem Virumaa Teatajale, endal muie suul. "Tegelikult oli ette ikka teada, et sünnib tüdruk ja nimigi oli valmis mõeldud. Meil Meritiga on tavaks panna oma lastele kaks nime ja need on seotud meie esivanematega. Pisitütar saab nimeks Margarethe Wilhelmine –Wilhelmine oli ka minu vanaema nimi."

59-aastasele Uno Trummile on Margarethe Wilhelmine kuues laps, neist neli on tal koos Meritiga. "Nädal tagasi Meritile juba tundus, et nüüd on aeg käes ja läksime haiglasse, aga ei midagi," kõneles ta. "Küllap see oli õige aja maha magamisel üks põhjuseid, sest Merit ei tihanud vist uuesti paanikat tekitada. Tõtt öelda kulutasin mina ka reedel veel aega, kui ta ütles, et nüüd peaks ikka vist minema. Tahtsin veel kohvi juua ja duši all käia ja lõpuks kui saime vanemad lapsed autosse paikitud ning Kundast Rakvere poole teele asutud, oli selge, et vist jäime hiljaks. Helistasime kiirabi endale vastu."