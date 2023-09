Kiviõlis avatakse päästjatele ja politseinikele kaasaegne siseturvalisuse hoone

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on kaasaegse varustuse ja ruumidega ühishoone üheks politseinike ja päästjate motivatsiooni hoidmise aluseks, et rasket ja vastutusrikast ametit pidada. "Kiviõli linn saab üle 100 aasta endale päris uue ühiskondliku hoone, seega on see märgilise tähtsusega ehitis kogu piirkonnale," sõnas siseminister ja lisas, et uue siseturvalisuse keskuse loomine on oluline ka kogukonna vaatest – nii saavad näiteks päästjad pakkuda kohalikele erinevaid koolitusi ning kaasata lapsi ja noori, et juba varakult õpetada erinevaid ennetustegevusi.