Rakvere vareslased käivad sügisel magamas kiriku kõrval pargikeses

Magamaminek algab rituaalina näiva ringilendamisega hämaruse saabudes kella 19.30 paiku. Kesklinna kohal tehakse uljaid tiire ja parv aina kasvab – tundub, nagu antaks linna eri paikades toimetavatele liigikaaslastele teada, et nüüd on aeg käes, lähme öömajja. Lõpuks maandutakse pisikeses pargis Pikal tänaval, kus valjude kraaksatuste abil peetakse umbes 15 minutit jutlust, misjärel saabub otsekui kokkulepitult öörahu.

Vareslased on targad ja sotsiaalsed linnud ning hobiornitoloog Peep Veedla oletas, et tegemist on koordineeritud tegevusega, mida juhib üks lind või lindude grupp. «Kindlasti on see neil mõtestatud tegevus,» ütles ta.