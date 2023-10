Verston hooldas Lääne-Virumaa riigiteid ka eelneval viiel aastal. Uue hankelepingu maksumus on 2,83 miljonit eurot ning see hõlmab ka paari tee korras hoidmist Ida-Virumaal. Verstoni ülesandeks on nüüd hoida korras ligi 39% riigile kuuluvatest maanteedest 6514 kilomeetril.