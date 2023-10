Facebookis Juhkami pilti kommenteerinud Innele kostis õhulennu teinud batuudi peale seda, et õues näib olevat ohtlik jalutada. "Ma enne õue ei lähe, kui see tuulepoiss on lesta lasknud." Paraku pidi naine tuule vaibumist pikalt ootama ja ta andis sellest ka uue kommentaariga märku.