Haljala vallas tükkisid aiast plehku pannud lambad tee peale

Rakvere politseijaoskonna patrullpolitseinik Sander Urbas ütles sündmuskohal, et teinekord peab politseinikuna lammaste ja lehmade jaoks karjaku ametit ka pidama. "Lammastel oli hea päev, sest nad said maanteekraavis rohelisest heinast kõhu mõnusalt täis nosida. Karjamaal on neil toidupoolis oluliselt kahvatum," mõtiskles Urbas.

Politseiniku sõnul pääses aiast välja täpselt kümme lammast. Piirdeaias kuskil auku ei paistnud olevat ja ametnikele jäigi mõistatuseks, et kust täpsemalt lambad välja said. Peagi jõudsid sündmuskohale ka OÜ Rägavere lambakasvatus juhatuse liikmed Pille ja Morgan Leigh Hammerbeck. Peremees on lambakasvatusega tegelenud juba üle kahekümne aasta ja perenaine Pille ütles, et loomadega tuleb rahulikuks jääda ja peab teadma, kuidas loomadega käituda ning kuidas neid suunata. "Kätega vehkimine, karjumine ja signaalitamine ajab loomad närvi."