Rakverele ja Lahemaale anti üle rohesihtkoha tunnustus

Lahemaa tugevuseks turismisihtkohana on audiitorite hinnangul külastustiheduse ja turismi mõju seire – kõige tugevamal tasemel Eesti turismisihtkohtadest, sest seal on see aastakümnetega rahvuspargi tõttu üles ehitatud. Lisaks paistab Lahemaa silma kohalike väärtuste hoidmise ja eksponeerimisega ning kohalike ettevõtjate toetamisega.