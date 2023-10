Tallinna-Narva maanteel hukkus raskes avariis inimene

Virumaa Teataja ajakirjaniku Aivar Ojaperve sõnul on politsei liiklust juhtimas juba Sämi silla juures, kust autod suunatakse Kiviõli peale. Sündmuskohal viibiv ajakirjanik kirjeldas, et teeolud on niisked ja sajab kerget vihma. Rakvere poolt tulles on tegu lauge paremkurviga, kus ilmselt kaks autot laupkokkupõrkesse sattusid.

"Maantee on suletud, kaks kiirabiautot on hetkel kohapeal kannatanutega tegelemas, kolmas tuli vastu ja suundus Rakvere poole. Politsei on hästi operatiivselt käitunud, kõik teeotsad on nende kontrolli all, kes suunavad liiklust ja siin mingeid ummikuid ei ole tekkinud," rääkis ajakirjanik.