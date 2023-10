Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva vahelduva, kohati vähese pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja lörtsi, hommikul jääb sajuhooge harvemaks. Teisipäeva päeval hakkab lääne poolt alates pilvisus tihenema. Mitmel pool sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Sooja on 5–10 kraadi.

Kolmapäeva öösel on enamasti pilves ilm. Sajab vihma, kohati võib sekka tulla ka lörtsi. Sooja on 1–5, rannikul kuni 8 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, sekka ka lörtsi. Pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. Sooja on 4–9 kraadi.