Muinsuskaitseameti aastaauhindadele kandideerib viis Lääne-Viru nominenti

"Suur on rõõm, et meie pärandihoidjaid ja nende head tööd märgatakse ning igal aastal üha julgemalt ka esile tõstetakse. Tänavu oli komisjonile hindamiseks esitatud erakordselt palju erinevaid väga häid kandidaate, hakkajatest perekondadest toimekate kogukondadeni, väikeste väärtuslike projektide teoks tegemistest aastate pikkuste suurprojektide lõpetamisteni. Kõik esitatud kandidaadid on ilmekad näited sellest, et kultuuripärand säilib kõige paremini kui see on kasutuses - seda tänapäevaste vajaduste ja funktsioonide kohaselt," ütles hindamiskomisjoni juht, Muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson.