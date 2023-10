Pühapäeval lõppes Eestis tegutsevate kollektiivide registreerumine 2025. aastal toimuvale laulu- ja tantsupeole. Esmaste andmete põhjal on end laulupeole kirja pannud 1085 koori ja orkestrit. Tantsupeole on registreerunud 1044 tantsu- ja võimlemisrühma ning soovist rahvamuusikapeol osaleda on teada andnud 131 kollektiivi.

XXVIII laulupeole registreerunute seas on kõige arvukamalt segakoore – neid on kirjas 306. Samuti on osalemissoovist teada andnud üle 228 mudilaskoori, aga ka 134 naiskoori ja 38 meeskoori. Orkestritest on peole kirja pannud 59 puhkpilliorkestrit ning 28 sümfooniaorkestrit.