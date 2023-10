Keskkonnaamet alustab lõhejõgedel tihendatud kontrollidega

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu ütles, et ainuüksi möödunud sügisel alustati lõheliste püügi kontrollide tulemusel septembri, oktoobri ja novembri jooksul 33 väärteomenetlust. "Lõheliste populatsioon on haavatav nii Eestis kui terves maailmas, mistõttu on lõhe ja forelli püsima jäämiseks väga oluline, et nad saavad sügisel segamatult kudeda. Röövpüüdjate poolne väljapüük keelatud ajal avaldab kalavarude tulevikule kahjuks väga suurt mõju," selgitas Avarsalu.