Esmaspäeval sajab Mandri-Eestis jäävihma ning teed on libedad

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva valdavalt pilves ilm. Lörtsi- ja lumesadu laieneb edelast kirde suunas. Saartel ja Lõuna-Eestis sajab ka vihma ning vastu hommikut sajab Lõuna-Eestis jäävihma. Kohati tekib udu ning on jäiteoht. Õhutemperatuur on -2 kuni +4, öö hakul Kirde-Eestis kuni -3 kraadi.