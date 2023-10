Rõve kogemus ⟩ Potensiaalne sponsor tahtis et Eesti parim mototraielisõitja masseeriks toetuse eest ta "kabenuppu"

MM-sarjas osalemiseks raha leida pole teps mitte lihtne ning lisaks ustavatele sponsoritele on Meier kasutanud ka ühisrahastusplatvormi abi, kus heade inimeste toel on eesmärgid täidetud saanud. Seejärel viis saatejuht Ott Järvela teema sellele, et mootorrattasport on läbi aegade olnud pigem meestekeskne ning uuris, mis on naisterahvaste jaoks kõige keerulisem selles maailmas.

Meier ütles, et tema arust ei ole tänasel päeval naistel ja meestel traielimaalimas võrdseid võimalusi toetuste saamiseks. "Traiielimaailmas on ainult kaks naist, kes on tehasesõitjad. Üks nendest on üheksakordne maailmameister ja teine on maailmas number kaks. Aga võrreldes tiimikaaslastega on nende palk ja võimalused palju väiksemad," kirjeldas Meier.