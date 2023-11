Vähihaigele kanepiõli valmistanud naine: kellele ma õigupoolest kurja tegin?

Tervishoiuasutuses töötav Nele jagas oma lugu ja küsis mõnevõrra retooriliselt, et kellele ta nüüd õigupoolest kurja tegi. "Sõna kurjategija eeldab, et kellegile on kurja tehtud. Ja peab olema motiiv. Näiteks rikastumise soov. Mul seda polnud," rääkis Nele, kes on nüüd enda sõnutsi ühte patta sattunud organiseeritud kuritegevuses osalevate kriminaalidega.

"Ma ei tahtnud kaotada lähisugulast, kes on raskelt haige. Kaotasin vähkkasvajale oma ema ja siis isa. Nüüd on viletsas seisus õde," rääkis naine ja jagas oma kogemust, sellest ajast kui tema ema raskelt haige oli. Nele sõnul viis ta ema korduvalt keemiaravile ja ühel hetkel teatasid arstid, et enam pole võimalik midagi teha ja ravi lõpetatakse. "Meditsiin tõstis käed üles ja küsisime omakeskis, et mida me edasi teha saame."