Presidendipaar külastas Haljala valla kodusid

Haljalas näitasid Veiertid presidendile tänavu juunis avatud peremänguväljakut, mille rajamise eest seisid kogu Tahmaküla kogukond ja Ivo Veierti juhitud MTÜ Klots. Alar Karis ütles, et platsil olevatest mängudest võiks tema vabalt kaasa lüüa lauatennises või kabes. Aeglasema kulgemisega malet pidavad ta oskama küll, kuid on selleks liialt kärsitu. Sirje Karis proovis aga mängida lauajalgpalli, seda küll ühe käega, kuna teine hoidis sombuse ilma kaitseks vihmavarju.

Seejärel istuti laua taha einestama. "Isetegemise seemet on ka selle platsi juures tunda," rääkis Ivo Veiert ning meenutas, et jalgpalli- ja korvpalliplatse sai samuti nooruses ju ise tehtud. "See seeme on üks põhjus, miks need asjad kaua säilivad." Sirje Karis kiitis eeskuju, mida antakse sellega edasi järgmisele põlvele. Kui isad ja emad teevad midagi koos, siis lastele jääb see meelde ja nad teevad tulevikus ka ise nõnda.