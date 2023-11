Rakvere linnavalitsuse ja selle allasutuste palgad on seotud riiklikult kehtestatud alampalgaga ja tulevast aastast tõuseb see pea 100 euro võrra 820 euroni. Selleks, et palku mitte tõsta tegi linnavalitsus linnavolikogule ettepaneku muuta palgaastmete koefitsente, mida kasutatakse palkade rehkendamisel.

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul tehti linnavolikogule taoline eelnõu selleks, et tagada olemasoleva palgasüsteemi jätkusuutlikkus, mis tähendab seda, et peale tuleval aastal toimuvat alampalga tõusu jäävad ametnike palgad samaks. "Raha osas valitseme sama tasemega edasi ja kui me ei teeks seda, siis oleks see linna eelarvele väga suur koormus hetkel," ütles Varek.