Galerii ⟩ Tallinna-Narva maanteel Põdruse ja Arkna vahel on raske liiklusõnnetus, vigastada sai seitse inimest

Õnnetuses sai vigastada seitse inimest, neist kaks raskelt. Kiirabi toimetas kannatanud haiglasse. Esialgsetel andmetel liikus Volvo Narva suunas ning Toyota Tallinna poole, kui seniteadmata põhjusel toimus kokkupõrge. Kokkupõrke hetkel viibis Volvos neli inimest, neist kaks olid lapsed, Toyotas oli kolm täiskasvanut. Autod deformeerusid niivõrd, et päästjatel tuli Toyotas olnud kõrvalistuja välja lõigata. Politsei teatel on tee sündmuskohal on väga libe. Töö sündmuskohal käib ja kõik juhtunu täpsemad asjaolud on veel selgitamisel. Seni on teada, et Volvot juhtinud isik oli kaine, kuid kuna teise auto juht oli raskelt viga saanud, siis ei õnnestunud sündmuskohal tema joovet mõõta. Mõlemal autol olid all talverehvid.