Fotol on Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste koja juht Helmi Urbalu ja rändkarika vastu võtnud Viru-Vigula sotsiaalosakonna juht Kairit Kaaleste.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda (PIK) tähistas pühapäeval rahvusvahelist puuetega inimeste päeva. Seekord Kunda klubis, et anda Viru-Nigula vallale üle rändkarikas "Siia saab", mis näitab, et seal on paranenud ligipääsetavus avalikke hoonetesse.