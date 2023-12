Maakonnas ööbimise hind on taas esirinnas

Kuigi terve riigi lõikes on keskmine ööbimise hind 3 euro võrra odavam, siis Lääne-Virumaal on see püsinud muutumatuna ja on sarnaselt septembriga 48 eurot. Sama tase on ka Harju.maal, kus võrreldes septembriga muutus majutus 5 eurot odavamaks. Neile järgnevad Tartumaa (46 eurot), Ida-Virumaa (45 eurot), Saaremaa (44 eurot), Läänemaa (42 eurot) ning Pärnumaa (40 eurot). Kokku peatus oktoobris Lääne-Virumaal 8708 turisti, kellest 1472 olid välisturistid.