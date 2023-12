Ametiühingute hinnangul vajavad graafikuga töötavad inimesed rohkem puhkeaega

Ametiühingute Keskliidu esimehe Kaia Vase sõnul on tervitatav, et ka Eestis on võetud sihiks sellest kohtuotsusest juhinduda, sest rohkem puhkeaega aitab töötajal tööst paremini taastuda, vähendab ohtu tööõnnetuste ja kutsehaiguste tekkeks ning võimaldab töötajatel veeta rohkem aega lähedastega.

"Meie vananeval elanikkonnal on tervena elatud aastaid vähem kui mujal ning tööandjaid kummitab alatasa tööjõu puudus," selgitas Vask lisades, et Eestis on töönädal oma 40 tunniga üks pikemaid Euroopas, samas riigipühi on meil vähem, kui mujal Euroopas.