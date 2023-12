Võhu veinitehase siidreid müüvad mitmed Peterburi kauplused

AS Võhu Vein registreeriti Eestis ettevõttena juba 1997. aastal. Alates 2011. aastast on omanikeks pereliikmed Maškjur, Džaljal, Gasõmal, Ruslan ja Šahin Gasimov, kellest kõik peale Ruslani on sündinud Venemaal. Firma kodulehe andmetel asub nende peakontor Võhus, lisakontorid veel aga Peterburis ja Jumilla linnas Kagu-Hispaanias.

Maškjur Gasimov on Aserbaidžaanist pärit Peterburi ettevõtja ja Vilaš kaubandusgrupi Venemaa president, sama grupp on ka Võhu Veini toodete edasimüüja Venemaal. Postimehe ajakirjanik selgitas internetist leitud teabe põhjal, et alates 2015. aastast on Maškjur Gasõmov Peterburgi rublamiljardäride edetabelis, mida koostab sealne majandusväljaande Delovoi. 2020. aastaks oli ta küll langenud 140. kohalt 327. kohale.