Ettevõtte omanik Merili Vipper tervitas 35-pealist matkaseltskonda Kuusalu vallas Tsitre külas punases Nike logoga ehitud jõulumantlis. Küsimusele, et kust ta sellise küll välja võlus, vastas naine muheledes, et ajaga tuleb kaasas käia. "Mõtlesime küll omakeskis, et kuidas ellujäämise teemat jõuludega ühendada, aga välja mõtlesime," rääkis Vipper.