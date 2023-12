Endisi Venemaa ja Ukraina kodakondseid, kes said Eesti kodakondsuse mullu, Venemaa presidendi Vladimir Putini algatatud Ukraina-vastase sõja esimesel aastal, oli arvuliselt peaaegu samas vahekorras – 343 ja kümme.

Siseministeeriumi nõunik Siiri Leskov nentis, et pärast Venemaa algatatud sõda Ukrainas on Eesti kodakondsuse taotlejaid juurde tulnud just Venemaa föderatsiooni kodanike arvelt.