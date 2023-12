Milleks on sõjapiirkonnas vaja ATV-d? "Mõningates rindelõikudes ei ole võimalik autoga piisavalt lähedale liikuda. Kui auto saab tulla rindest kaheksa kilomeetri kaugusele, siis see tähendab seda, et haavatu peab need kaheksa kilomeetrit kuidagi ise autoni liikuma. See ei ole paljude vigastuste puhul realistlik. ATV-ga meedikud saavad minna rindele lähemale, nad on maastikul paindlikumad ja pääsevad ka mineeritud aladelt läbi, sest nad on kergemad," põhjendas Slava Ukraini tegevjuht Anu Viltrop.