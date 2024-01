Osadel maakonna veekogudel jää inimest veel ei kanna

Päästeameti ida päästekeskuse ennetusbüroo juhi Jaak Kirsipuu sõnul hakati inimesi Lääne-Virumaal osade veekogude jääle lubama juba 18. detsembril. See tähendab, et avaliku veeohutuse kaardil tehti nende juurde roheline märge, et kalamehed saaksid jääle minna. "Need veekogud, mis olid veel ohtlikud, jätsime kaardil punaseks. Sõnum oli, et inimestel tasub seda kaarti vaadata," ütles Kirsipuu.