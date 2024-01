Rakvere linn plaanib liita linna lasteaiad ühise juhtimise alla

Rakvere haridusvaldkonna eest vastutav abilinnapea Laur Kaljuvee rääkis, et plaanitava muudatuse tingivad erinevad asjaolud. Tema sõnul on Euroopa Komisjoni poolt läbiviidud uuringud alushariduse ja lapsehoiu kvaliteediraamistiku koostamise raames näidanud, et ühtsete süsteemide kehtestamisel, mis hõlmavad alushariduse juhtimist ja rahastamist terviklikumalt ja läbimõeldumalt, paraneb oluliselt alusharidusteenuse kvaliteet, muutub see õiglasemaks ning osutub ka kulutõhusamaks.