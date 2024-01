Meie maakonna kaheksas omavalitsuses on lasteaia kohatasude suurused väga erinevad. Kõige soodsamalt saavad läbi Kadrina ja Väike-Maarja valla lapsevanemad. Seal maksab mudilase lasteaia kohatasu 20 eurot kuus.

Kadrina vallas on kohatasu olnud sama juba 2015. aastast. Kohatasu puhul ühe pere mitu last soodustust ei saa. "Küll aga kehtib soodustus toidutasu osas, kui ühe pere lapsed käivad üheaegselt Kadrina lasteaias. Pere teise lapse puhul võetakse arvesse pool toidutasust ja kolmas laps saab tasuta," selgitas Kadrina vallavanem Kairit Pihlak. Ta lisas, et kohatasu tõstmise osas midagi kindlat otsustatud ei ole, kuid variante tuleb kaaluda palgataseme hoidmiseks.