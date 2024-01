Võrreldes 2023. aasta 1. jaanuari seisuga on vallas 93 elanikku vähem.

"See ei tule üllatusena, sest 2023. aastal vähenes sündide arv üle Eesti," lausus vallavanem Indrek Kesküla. "Samas väärikas vanuses elanikke on meie vallas proportsionaalselt jälle veidi rohkem. Sellega korreleerub ka veidi suurem surmade osakaal elanikkonnas," kõneles ta ja lisas, et ka ebastabiilne üldine majanduskeskkond avaldab rahvastikutrendidele mõju. "Kui puudub kindlus homse suhtes, siis ei julge ka noored pered aktiivselt järelkasvule mõelda," avaldas Kesküla arvamust.