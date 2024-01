Õpetajate streigi ajal avatud koolides õpilased söömata ei jää

Kuna osa koole kuulub riigile ja osa kohalikele omavalitsustele, ei saa riik sundida kohalikke omavalitsusi järgima suuniseid, kuidas teenused peavad õpetajate streigi ajal tagatud olema. On küll öeldud, et toitlustus peab olema tagatud, kuid riik ei saa ette kirjutada, et koolid peavad olema avatud ja lapsed peavad olema koolis. Ka koolide sees võivad klassid käituda erinevalt. Näiteks ka koduõppel olevad lapsed võivad kooli sööma tulla. «See paneb meid olukorda, kus peame läbirääkimisi pidama 85 kooliga üle Eesti ning samuti kümnete koostööpartneritega, kes varustavad meid igapäevaselt toorainega. Selle logistilise ülesande tulemusena tuleb igale koolile töötada välja individuaalne lahendus,» rääkis Lode. «Selleks et täita lepinguid, on meil vaja arvestada tooraine ettetellimisega. Tegemist on kiiresti rikneva toiduga, ning kui me tellime seda liiga palju, siis on oht, et see läheb raisku. Kui tellime aga liiga vähe, jäävad lapsed söömata.»