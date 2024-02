Kohalike võit ⟩ Viitna küla ümbruse metsad jäävad alles

Jaanuari viimasel nädalal teataski metsaülem, et uuendustööde plaan on peatatud. "Metsatööde plaani koostamise ajal ei kuulunud Viitna Kase kortermaja ümbruse metsad looduskaitseliste piirangutega metsade hulka, kuid praeguseks on kohalik omavalitsus algatanud elanike avalduse põhjal kohaliku kaitseala loomise menetluse," ütles Lavrenov välja saadetud teates.