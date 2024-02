Lääne-Virumaal tuntakse üha rohkem huvi uute hübriid- ja elektriautode vastu

Lääne-Virumaal eelmisel aastal poodidest välja vuranud uute sõiduautode müüginumbreid kõrvutades selgus, et siinsetele klientidele jäi enim silma Škoda Kodiaq. Automüük näitas kasvu nii Eestis tervikuna kui ka Lääne-Virumaal. Turul on ka juba viiteid, et uus neljarattaline plaanitakse soetada enne automaksu kehtestamist.