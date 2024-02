Hääbuvat Kukevere küla rüüstavad armutult vargad

Jänedast kagu poole jäävat Kukevere küla kimbutavad vargad, kusjuures eriti nukker on olukord kaheksa korteriga majas. Selle kõik uksed on lahti murtud ja võetud, mis võtta annab. Kurbmängule on aidanud kaasa see, et viimased pool aastat ei ole korterelamus alaliselt enam keegi elanud.