Ralliauto sai alguse pudelist viinast ja kolmest kilost hapukurkidest

Raul Kompi Žiguli 01 on vaat et insenertehniline ime.

Rakvere vallas elava Raul Kompi silmarõõmuks on tibukollane Žiguli 01. "Seda ma hakkasin 2007. aastal ehitama ja ainult oma lõbuks, et põllu peal sõita. Iial poleks arvanud, et mind nakatab rallipisik," rääkis mees.