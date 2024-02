Riigikohus otsustas: töövõtjast autojuhti ei saa karistada puuduva tehnoülevaatuse eest

Politsei- ja piirivalveameti otsusega karistati S. P.-d esialgu 400 euro suuruse rahatrahviga. S. P. otsustas aga trahvi suuruse Viru Maakohtus vaidlustada, taotledes talle mõistetud karistuse kergendamist. Maakohtus tühistaski kohtuvälise menetleja ehk politsei tehtud trahviotsuse ja karistas S. P.-d 80 euro suuruse rahatrahviga. Maakohus tuvastas, et S. P. on talle etteheidetava väärteo toime pannud – autojuhina oleks ta pidanud enne sõitma asumist veenduma, kas sõidukil on kehtiv tehnoülevaatus. Maakohtu hinnangul rikkus S. P. hoolsuskohustust.

Samas leidis kohus, et S. P. süü on väike. Tehnoülevaatuse kontrolli tähtaega ületati neli päeva, politsei kohapeal sõidukil tehnilisi vigu ei tuvastanud ja S. P-l lubati sõitu jätkata. S. P. pani teo toime tööandja poolt antud autoga, ning just tööandja ja auto omanik oleks pidanud kontrollima, et sõidukil oleks kehtiv tehnoülevaatus. Eeltoodud arvesse võttes otsustaski kohus piirduda vaid 80-eurose trahviga.

Lugu võinukski siinkohal lõppeda, kuid kohtuväline menetleja ehk politsei polnud Viru Maakohtu otsusega nõus, vaidlustas selle ja taotles riigikohtult otsuse tühistamist ning algse ehk 400-eurose trahvi jõustamist.

Riigikohtu kolleegium jõudis aga otsuseni, mis ilmselt üllatas mitte ainult politseid, vaid ka autojuht S. P.-d. 6. veebruaril tehtud otsuses seisab: "Tühistada Viru Maakohtu 28. septembri 2023. a otsus ja lõpetada S. P. suhtes väärteomenetlus VTMS § 29 lg 1 p 1 alusel. Kassatsioon jätta rahuldamata." Ehk lihtsamas keeles: riigikogus leidis, et S. P. ei pannud üldse väärtegu toime, ei rikkunud hoolsuskohustust ning temale Viru Maakohtus määratud 80-eurone trahv oli tehtud samuti ilma asjata.