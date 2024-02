Politsei otsib Rakveres kadunud 53-aastast Rudolfit

Rudolf on 180 cm pikk, kõhna kehaehitusega, ilma habemeta ning kannab prille. Seljas on pikem tume mantel ja peas tume müts. Rudolf on pärit Pärnust ning Rakvere linna ei tunne. Politseinikud on kontrollinud erinevaid paiku linnas, ent senini pole õnnestunud teda leida.