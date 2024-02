Diskorütmid panevad laupäeval Rakvere uisuväljakul puusad nõksuma

Läbi aegade üks suurimaid avalikke uisuväljakuid on näidanud, kui suur huvi linnakodanikel selle talvise ajaveetmise viisi vastu on. Uisuplatsi kasutavad nii koolid oma liikumistundide läbiviimiseks, maha on peetud vägevaid hokilahinguid ning mõnus võimalus värskes õhus libedat jääd nautida on meelitanud inimesi kokku üle terve maakonna.