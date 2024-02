Traielisõitja Keity Meieri bussi puistasid Prantsusmaal vargad

Olgugi, et profikarjäärile tõmbas Meier aasta alguses joone alla, on tal iga-aastaseks traditsiooniks võtta koos kaaslase ja hurdakoer Fridaga ette teekond ette Hispaaniasse treeninglaagrisse, kus sel korral jagab ta tarkust ka noorematele sõitjatele. Hilistel õhtutundidel oldi juba Prantsuse linna Valence lähistel, väikeses Aire du Bornaroni külakeses, kui otsustati tee äärde tõmmata ning magamiseks kohandatud bussis sõba silmale saada.

"Ärkasin üles kaunil valentinipäeval, päike piilus aknast sisse, linnud siristasid ning temperatuur meenutas juba Eesti keskmist suve, 10 kraadi – küll on tore!" kirjeldas Meier esmapilgul imeliselt alanud päeva. Ronisime voodist alla, vastu võttis meid Frida, kes liputas meile saba ja küsis õue. Siis hakkasime aga märkama... Ohho...Kes ukse öösel lahti jättis..Ohhoo.. Kuhu ma küll oma jaki panin (mille taskus mu rahakott kõikide võimalike kaartide ja dokumentidega + pass).. Ohhoo.. Kus on seljakott? Kus on teine seljakott? Kus on kolmas seljakott? Kus on vöökott?"