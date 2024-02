Rakvere linn hakkab uut koolitoidu hanget koostama

Rakvere neljale üldhariduslikule koolile on juba järgmiseks õppeaastaks vaja uut toitlustuse pakkujad ja seda kolmeks aastaks. Kui eelmises hankes ei nähtud ette mahetooraine kasutamist, siis uues tuleb selle osakaal kasvatada juba 20% ja toitlustajate sõnul polevat sellist kogust ka raske kokku osta. Samas toetab riik koolitoitlustajaid, kes mahetoitu pakuvad ning jutt käib paarikümnest tuhandest eurost aastas.

Linnavalitsus pole otsustanud, kas minnakse vahelduva prae ja supi valikuga või jätkatakse supp-praad-magustoit variandiga. Küll aga on selge, et laste huvi hommikupudru vastu on väike edaspidi antakse putru 7-le protsendile kooliperest.