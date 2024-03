Lääne-Virumaal müüakse kaht mõisat

​Täpselt poole odavamalt on müügis teine ajalooline mõisahoone, Kohala mõis. Kuningale väärilise ballisaali, talveaia ja 22 toaga hoone on Eesti üks vähestest hästi säilinud puitmõisatest. 1880. aastate esimesel poolel valminud maja on pakkunud peavarju mitmele asutusele ning on toiminud ka koolimajana.