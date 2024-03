Virumaa kinnisvaraturg on sõiduvees

Lääne-Virumaa kõige kallima hinnalipikuga ootavad oma uut omanikku Arkna mõisa maad. Ligemale 2 miljonit maksvale kinnistule, kuulub 1889. aastal valminud mõisahoone, hulk kõrvalhooneid ning umbes 30 hektarit maad. Arkna ajalugu ulatub aastasse 1241 ja see mõisakompleks on samas asukohas juba kolmas.

​Täpselt poole odavama hinnaga on müügis ka teine ajalooline mõisahoone, Kohala mõis. Kuningale väärilise ballisaali, talveaia ja 22 toaga hoone on Eesti üks vähestest hästi säilinud puit-mõisatest. 1880 aastate esimesel poolel valminud maja on pakkunud peavarju mitmetele asutustele ning on toiminud ka koolimajana.