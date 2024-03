Politsei otsib Kadrinas kadunud 48-aastast Raini

Rain on umbes 170 cm pikk, keskmise kehaehitusega ja lühikeste heledate juustega. Lahkudes oli tal seljas Nike logoga mustad dressipüksid, tume Nike tööjope ja selle all oranži värvi õhem jope. Peas oli tal triibuline tutimüts ning jalas mustad Nike tossud. Politsei palub kõigil, kes on kirjeldatud meest kuskil liikumas näinud või teavad, kus ja kellega ta aega veeta võiks, sellest häirekeskuse numbril 112 teada anda.