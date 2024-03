Opositsioon avaldas linnapea Triin Varekile umbusaldust

Linnavolinik Laila Talunik tegi ettepaneku lasteaedade liitmise päevakorrapunkt istungilt maha võtta kuna protsess on väldanud vaid kaks kuud ja linnavalitsus pole siiani selgelt põhjendanud miks lasteaedu liita on vaja. "Viimases hariduskomisjonis olid hoolekogude esindajad ja teised haridusvaldkonnaga seotud inimesed sh doktorandid. Nad saavad reformide mõtekusest aru, aga mitte sellisel kujul. Komisjon vahetas omavahel tund aega arvamusi ja linna haridusspetsialist ning abilinnapea ei öelnud mitte ühtegi sõna, et lasteaedade ühendamise protsessi selgitada," väljendas Talunik oma nördimust käimasoleva protsessi üle.