Rakvere lasteaedade liitmine läheb käiku ja linnal tuleb haridusvõrgu üle mõelda ka laiemalt

Rakvere linna lasteaedade ümberkorraldamine ja sellega kaasnenud protsessid on endaga kaasa toonud pahameeletormi nii lapsevanematelt kui ka paljudelt linnavolikogu opositsioonisaadikutelt. Viimased heitsid ka möödunud volikogu istungil ette seda, et linnavalitsus on liitmise otsuse teinud üle volikogu pea. Eeskätt peeti silmas käiku, millega koondati Triinu lasteaia direktor Raido Parve.